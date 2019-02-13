Бурунди надеется подписать контракт на поставки «Панциря-С1» в 2019 году

Бурунди надеется подписать контракт на поставки российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в 2019 году, переговоры по соглашению еще продолжаются, заявил РИА Новости посол страны в России Эдуард Бизимана.

"Это длительный процесс, но он все еще продолжается, и я думаю, очень скоро эти переговоры завершатся. Согласно информации, которой я владею, это должно произойти в этом году", — заявил Бизимана, отвечая на вопрос о сроках заключения потенциального соглашения.

Посол добавил, что Бурунди была заинтересована в развитии сотрудничества с Россией в сфере безопасности, добавив, что это также зависит от финансовых возможностей его страны.

"Бурунди, я думаю, есть некоторые аспекты обеспечения безопасности, в которых она очень заинтересована. Это, конечно, зависит от возможностей Бурунди в плане финансов, но мы действительно полны решимости приобрести эту российскую технологию в целях укрепления нашей безопасности", — отметил Бизимана.

На полях международного форума "Армия-2018", который проходил в Московской области в августе прошлого года, министр обороны Бурунди Эммануэль Нтахомвукье сообщил, что его страна интересуется покупкой "Панцирь-С1".

Ранее Россия и Бурунди подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит двум странам совершенствовать практику миротворческой деятельности.