Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бурунди надеется подписать контракт на поставки «Панциря-С1» в 2019 году 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фото: Р-Спорт
Бурунди надеется подписать контракт на поставки российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в 2019 году, переговоры по соглашению еще продолжаются, заявил РИА Новости посол страны в России Эдуард Бизимана.
"Это длительный процесс, но он все еще продолжается, и я думаю, очень скоро эти переговоры завершатся. Согласно информации, которой я владею, это должно произойти в этом году", — заявил Бизимана, отвечая на вопрос о сроках заключения потенциального соглашения.
Посол добавил, что Бурунди была заинтересована в развитии сотрудничества с Россией в сфере безопасности, добавив, что это также зависит от финансовых возможностей его страны.
"Бурунди, я думаю, есть некоторые аспекты обеспечения безопасности, в которых она очень заинтересована. Это, конечно, зависит от возможностей Бурунди в плане финансов, но мы действительно полны решимости приобрести эту российскую технологию в целях укрепления нашей безопасности", — отметил Бизимана.
На полях международного форума "Армия-2018", который проходил в Московской области в августе прошлого года, министр обороны Бурунди Эммануэль Нтахомвукье сообщил, что его страна интересуется покупкой "Панцирь-С1".
Ранее Россия и Бурунди подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит двум странам совершенствовать практику миротворческой деятельности.
Последние новости
Страны, где россиянам лучше не показываться Небензя ответил немцу на слова о том, что Россия "брала Минск" Удивительное рядом. "Нафтогаз" опять побеждает "Газпром"
Комментарии
Армия , Африка , Оружие , РИА Новости , Бурунди
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение