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Искусственному интеллекту доверят бороться с Россией 

Lenta.ru 21 час назад
Министерство обороны США опубликовало краткое содержание стратегии искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что доктрина, среди прочего, направлена на противодействие России и Китаю в этой сфере. В Пентагоне утверждают, что инвестиции других стран в искусственный интеллект в военных целях способны подорвать технологические и операционные преимущества США, а также дестабилизировать свободный и открытый международный порядок.
В американском военном ведомстве отметили, что для поддержания стратегического положения и превосходства США также должны принять на вооружение искусственный интеллект. Для этого Пентагон планирует привлечь ученых, частные компании, а также правительства союзных государств.
1 февраля сообщалось, что Владимир Путин изучит возможности внедрения искусственного интеллекта в экономику страны, а также в сферу госуправления, банки, промышленность и сельское хозяйство. Ранее президент выразил уверенность в том, что статус «властелина мира» достанется той стране, которая будет лучшей в создании искусственного интеллекта.
28 января в Пентагоне рассказали об отставании в сфере кибербезопасности. Управление по испытанию и оценке новых вооружений и военных технологий пришло к выводу, что американские военные пока не готовы в полной мере противостоять новым вызовам. Кроме того, указывалось, что Пентагону не хватает экспертов в киберсфере. Отмечается также недостаток финансирования обучения специалистов по кибербезопасности.
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Комментарии9
Армия , Видео , Оружие , Технологии , Владимир Путин , Министерство обороны , Пентагон , Китай , США
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