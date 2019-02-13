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Швеция не ждёт военного вторжения России 

News.ru + ещё 3 20 часов назад
Фото: globallookpress.com
Угроза военного вторжения со стороны России не является серьёзной. Об этом заявила глава МИД Швеции Марго Валльстрём.
«Если в районе Балтийского моря начнутся какие-либо военные действия, конечно, нас это затронет, но как и раньше, мы не считаем, что военная угроза в отношении Швеции изменилась. Мы не видим серьезной угрозы вторжения», — заявила Валльстрём в интервью изданию Dagens Nyeheter.
Руководитель внешнеполитического ведомства Швеции отметила, что «существуют другие, более эффективные способы вторжения», такие, как вмешательство в работу электросети страны.
Ранее правительство отправило в отставку главу шведской государственной электросетевой компании Svenska kraftnät Уллу Сандборг. Это произошло после того, как выяснилось, что не прошедшие должных проверок сотрудники получили доступ к стратегически важным данным.
Как писал News.ru, в феврале специалисты Шведского института оборонных исследований (FOI) пришли к выводу, что Россия готовится к полномасштабным военным действиям. Авторы исследования утверждают, что регулярные стратегические военные учения российской армии становятся всё более масштабными. В качестве примера приводятся учения «Восток-2018», в которых приняли участие около 300 тысяч военных.
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Армия , Войска , Другое , МИД , Швеция
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