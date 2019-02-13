Швеция не ждёт военного вторжения России

Угроза военного вторжения со стороны России не является серьёзной. Об этом заявила глава МИД Швеции Марго Валльстрём.

«Если в районе Балтийского моря начнутся какие-либо военные действия, конечно, нас это затронет, но как и раньше, мы не считаем, что военная угроза в отношении Швеции изменилась. Мы не видим серьезной угрозы вторжения», — заявила Валльстрём в интервью изданию Dagens Nyeheter.

Руководитель внешнеполитического ведомства Швеции отметила, что «существуют другие, более эффективные способы вторжения», такие, как вмешательство в работу электросети страны.

Ранее правительство отправило в отставку главу шведской государственной электросетевой компании Svenska kraftnät Уллу Сандборг. Это произошло после того, как выяснилось, что не прошедшие должных проверок сотрудники получили доступ к стратегически важным данным.

Как писал News.ru, в феврале специалисты Шведского института оборонных исследований (FOI) пришли к выводу, что Россия готовится к полномасштабным военным действиям. Авторы исследования утверждают, что регулярные стратегические военные учения российской армии становятся всё более масштабными. В качестве примера приводятся учения «Восток-2018», в которых приняли участие около 300 тысяч военных.