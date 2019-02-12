Хакеры взломали американские БТР

Бронетранспортеры США Stryker Dragoon, которые больше года назад прибыли в Европу, страдают уязвимостью перед хакерскими атаками, сообщил Пентагон в докладе.

Как сообщили в военном ведомстве США, «кибератаки продемонстрировали способность ухудшить некоторые возможности БТР в условиях оспариваемой киберсреды», пишет « Российская газета » со ссылкой на Drive.

Подробности не раскрываются, но вероятно, имеются в виду проблемы, возникающие в процессах обмена данными, навигации и цифровых коммуникаций.

Уязвимыми перед кибератаками оказались и стандартные M1126 Stryker, и модернизированные M1256.

Кроме того, если уязвимости выявлены не в самих БТР, а в сетях, где работают их бортовые системы, угроза может распространяться и на другую бронетехнику.

Drive отмечает, что не сообщается, кто именно атаковал БТР. Речь идет о неуказанных «противниках» — так американцы уже обозначали предполагаемых «российских хакеров», но это же обозначение может использоваться и для условного противника в ходе учений.

Напомним, СМИ сообщали, что бронетехнику США, включая Stryker, в Европе преследуют неудачи.