Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хакеры взломали американские БТР 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 12 февраля 2019
Фото: U.S. Army Operational Test Command Public Affairs / wikimedia.org
Бронетранспортеры США Stryker Dragoon, которые больше года назад прибыли в Европу, страдают уязвимостью перед хакерскими атаками, сообщил Пентагон в докладе.
Как сообщили в военном ведомстве США, «кибератаки продемонстрировали способность ухудшить некоторые возможности БТР в условиях оспариваемой киберсреды», пишет «Российская газета» со ссылкой на Drive.
Подробности не раскрываются, но вероятно, имеются в виду проблемы, возникающие в процессах обмена данными, навигации и цифровых коммуникаций.
Уязвимыми перед кибератаками оказались и стандартные M1126 Stryker, и модернизированные M1256.
Кроме того, если уязвимости выявлены не в самих БТР, а в сетях, где работают их бортовые системы, угроза может распространяться и на другую бронетехнику.
Drive отмечает, что не сообщается, кто именно атаковал БТР. Речь идет о неуказанных «противниках» — так американцы уже обозначали предполагаемых «российских хакеров», но это же обозначение может использоваться и для условного противника в ходе учений.
Напомним, СМИ сообщали, что бронетехнику США, включая Stryker, в Европе преследуют неудачи.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Киев собрался отправить в Азовское море пару «Кентавров» Легендарный Черный майор умер в Казахстане Шойгу рассказал о новом формате современной войны
Комментарии2
Армия , Оружие , Пентагон , "Российская газета" , США
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение