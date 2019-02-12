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Оснащенный «Калибрами» фрегат «Адмирал Касатонов» передадут ВМФ в 2019 году 

РИА Новости 12 февраля 2019
Фото: Судостроительный завод "Северная верфь"
"Северная верфь" передаст ВМФ России носитель ракет "Калибр" фрегат "Адмирал Касатонов", сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе рабочей поездки по оборонным предприятиям Санкт-Петербурга.
"В текущем году мы ждем от корабелов передачу ВМФ первого серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Касатонов", который находится на завершающем этапе испытаний", — сказал он на предприятии.
"На "Северную верфь" пришли первые отечественные турбины, построенные в Рыбинске в рамках импортозамещения для строящихся фрегатов этого проекта", — сказал замминистра в ходе работы на предприятии.
Криворучко провел рабочее совещание, посвященное вопросам строительства перспективных кораблей дальней морской зоны.
"Не секрет, что в текущем программном периоде акцент сделан на строительстве кораблей, оснащенных высокоточным оружием, в том числе крылатыми ракетами "Калибр". Будет развиваться стратегический ядерный флот, будут строиться многоцелевые подводные лодки, будет проводиться ремонт и модернизация кораблей дальней морской зоны — тяжелых атомных ракетных крейсеров "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий", — сказал замминистра.
По завершении визита на "Северную верфь" Криворучко сказал:
"Хочу отметить, что на предприятии идет интенсивное строительство нового судостроительного комплекса. Проект нацелен, в том числе, на строительство современных и перспективных кораблей 1 и 2 ранга для дальних морской и океанской зон. Корабелы "Северной верфи" успешно справляются с текущими заданиями ГОЗ и могут уверенно строить планы на будущее. Вместе с тем, необходимо сосредоточить внимание и на вопросах диверсификации. Все необходимое для этого у предприятия есть".
"Готовятся к подписанию новые контракты с "Северной верфью", — сказал он.
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Армия , Оружие , Алексей Криворучко , Северная верфь , Рыбинск , Санкт-Петербург
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