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«Укроборонпром» модернизировал советские Т-64 

Популярная механика 12 февраля 2019
Фото: Укроборонпром
Харьковский бронетанковый завод модернизировал более 100 советских танков Т-64БВ — этого количества, по мнению украинских военных, достаточно для того, чтобы перевооружить одну танковую бригаду.
«Укроборонпром» сообщает, что в ходе модернизации танк Т-64 получил расширенные боевые возможности за счет новых тепловизоров, цифровых радиостанций, средств спутниковой навигации и новой динамической защиты. Однако всё остальное осталось старым, а вместо «новой динамической защиты» на танке установлен всё тот же советский «Контакт-1», который бессилен перед современными тандемными боеприпасами.
Военный эксперт и администратор интернет-проекта «Отвага-2004» Леонид Карякин рассказал «Российской газете», что так называемый «образец 2017 года» Т-64БВ можно назвать «танком для бедных», так как никаких более-менее существенных изменений он не претерпел.
«Когда эти танки были приняты на вооружение Советской армии, они считались одними из лучших в мире, но к моменту начала гражданской войны на Украине машины значительно устарели», — поясняет эксперт.
Карякин добавил, что значительные изменения в лучшую сторону могли бы произойти только при комплексном подходе, когда до современного уровня подтягиваются все характеристики танка, но для этого украинские оружейники просто не обладают необходимыми средствами и ресурсами. Т-64 разработан в начале 1960-х Харьковским конструкторском бюро по машиностроению, а на вооружение Советской армии танк был принят в 1968 году.
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Комментарии1
Армия , Укроборонпром , "Российская газета"
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