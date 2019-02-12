Армия Латвии захотела стрелять по всей Латвии

Правительство Латвии во вторник, 12 февраля, рассмотрит поправки к закону, разрешающие вооруженным силам страны использовать боевую амуницию в ходе учений, которые проходят за пределами военных объектов. Об этом сообщает Delfi.

Армия предлагает разрешить стрельбы на любой территории, если они предварительно были согласованы с владельцем земли, на которой пройдут учения. Свои предложения Минобороны Латвии аргументирует «изменившимся после украинских событий 2014 года пониманием о безопасности».

В пояснительной записке к законопроекту представители армии отмечают, что в Латвии возобновилась обучение солдат резерва и повысилась интенсивность учебного процесса в вооруженных силах. При этом существующих военных полигонов не хватает для удовлетворения текущих потребностей в проведении стрельб, в том числе боевыми патронами.

В среднем в Латвии ежегодно проходит 38 учений. До сих пор, если они устраивались за пределами военных объектов, использовать боевые патроны запрещалось.