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Армия Латвии захотела стрелять по всей Латвии 

Lenta.ru 12 февраля 2019
Фото: Reuters
Правительство Латвии во вторник, 12 февраля, рассмотрит поправки к закону, разрешающие вооруженным силам страны использовать боевую амуницию в ходе учений, которые проходят за пределами военных объектов. Об этом сообщает Delfi.
Армия предлагает разрешить стрельбы на любой территории, если они предварительно были согласованы с владельцем земли, на которой пройдут учения. Свои предложения Минобороны Латвии аргументирует «изменившимся после украинских событий 2014 года пониманием о безопасности».
В пояснительной записке к законопроекту представители армии отмечают, что в Латвии возобновилась обучение солдат резерва и повысилась интенсивность учебного процесса в вооруженных силах. При этом существующих военных полигонов не хватает для удовлетворения текущих потребностей в проведении стрельб, в том числе боевыми патронами.
В среднем в Латвии ежегодно проходит 38 учений. До сих пор, если они устраивались за пределами военных объектов, использовать боевые патроны запрещалось.
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , Латвия
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