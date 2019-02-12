Глава МИД председательствующей в ЕС Румынии Теодор Мелешкану выступил против размещения ядерных ракет в Европе после объявления США и России о намерении выйти из ДРСМД.
"Если Москва не хочет диалога, мы вынуждены найти соразмерные ответы. Но размещение ядерного оружия в Европе определенно точно было бы плохим ответом. Я не предвижу такого, в том числе в Румынии ", — заявил Мелешкану в интервью немецкой газете Welt.
По его словам, Румыния "очень обеспокоена" тем, что американцы захотели выйти из ДРСМД, но еще есть полгода до того, как объявление о выходе вступит в силу.
"Я призываю Россию сделать все, чтобы вновь уважать правила Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и спасти соглашение", — отметил министр.
Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией.
Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.