Румыния выступила против размещения ядерных ракет в Европе

Глава МИД председательствующей в ЕС Румынии Теодор Мелешкану выступил против размещения ядерных ракет в Европе после объявления США России о намерении выйти из ДРСМД.

"Если Москва не хочет диалога, мы вынуждены найти соразмерные ответы. Но размещение ядерного оружия в Европе определенно точно было бы плохим ответом. Я не предвижу такого, в том числе в Румынии ", — заявил Мелешкану в интервью немецкой газете Welt.

По его словам, Румыния "очень обеспокоена" тем, что американцы захотели выйти из ДРСМД, но еще есть полгода до того, как объявление о выходе вступит в силу.

"Я призываю Россию сделать все, чтобы вновь уважать правила Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и спасти соглашение", — отметил министр.

Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией.