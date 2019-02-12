Шойгу рассказал, к какой войне готовиться генералам

По словам министра, армии, вовлечённые в современную войну, будут использовать новые высокоточные средства поражения, применять усовершенствованные системы разведки и радиоэлектронной борьбы. При этом многие процессы управления войсками и оружием сегодня автоматизированы. Поэтому, уверяет Шойгу, в ведении современных боевых действий должны участвовать высококвалифицированные командные кадры.

«Малейшее замедление в развитии военных кадров сразу же негативно повлияет на боеспособность наших Вооружённых сил», — подчеркнул глава ведомства.

По словам ведущего военного эксперта Виктора Мураховского, веяния времени не отменяют «творческого подхода офицеров к управлению боем».

«Это требует обширных знаний, глубокой профессиональной подготовки для того, чтобы в новых условиях применять творчество», — подчеркнул специалист.

Мураховский уверяет, что несмотря на участие в локальных конфликтах в последнее время, российская армия готовится к ведению широкомасштабных военных действий, что подтверждается проведёнными учениями «Восток-2018».

«Отрабатывалась стратегическая наступательная операция фронта, со всеми средствами усиления, в тесном взаимодействии с Военно-морским флотом вместе с союзниками — монгольской и китайской армиями», — отметил эксперт.

По его словам, такие манёвры «пугают Запад». Иностранные военные эксперты признают, что Россия готова к разным видам противостояния: и к разрешению локальных конфликтов, и к проведению масштабных стратегических операций.