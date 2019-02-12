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США планируют выделить $1 млн на восстановление двух военных госпиталей на Украине 

RT на русском + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: Reuters
Инженерно-строительное командование ВМС США намерено модернизировать два военных госпиталя на Украине — в городах Днепр (бывший Днепропетровск. — RT) и Новояворовск. Ведомство опубликовало на правительственном сайте два соответствующих тендера.
Согласно документам, с которыми ознакомился RT, на ремонт планируется потратить до $1 млн 
«В рамках данного проекта запланированы ремонтно-восстановительные работы в больнице Новояворовска, в том числе: общий ремонт, а также перепланировка помещений на втором этаже с последующей поставкой и установкой комплекса для реабилитации опорно-двигательного аппарата», — говорится в описании тендера.
Кроме того, планируется установить систему теплоизоляции, заменить крышу и завершить реставрацию фасада здания. Похожие работы Пентагон рассчитывает провести и в Днепропетровском областном госпитале ветеранов войны.
«Ремонтно-восстановительные работы в больнице Днепра включают монтаж системы полной теплоизоляции и облицовку, замена деревянных окон, а также ремонт и укрепление балконных конструкций и перил в главном здании», — сообщается в документе.
При этом не уточняется, для каких целей Министерству обороны США понадобилось восстанавливать именно эти госпитали.
«В Яворовском районе находится крупнейший на Украине полигон, который является постоянной действующей базой НАТО, там проходят круглогодичные совместные учения», — пояснил политолог Александр Асафов.
Он также отметил, что в Днепре располагается инфраструктура американских инструкторов. Военным требуется постоянное медобслуживание. Однако, по словам Асафова, существует риск, что деньги на восстановление госпиталей будут использованы нецелесообразно.
«Очевидно, если США будут заказывать услуги у местных подрядчиков за гривны без оформления контрактов, которые предполагают ответственность за качество, то ничего построено не будет, и деньги будут разворованы», — заключил он.
Помимо ремонта военных объектов, Вашингтон планирует повышать боевые навыки украинской полиции, пограничников и спецназа. Как сообщалось ранее, для этих целей Госдепартамент США собирается закупать и поставлять на Украину учебное оружие и защитное снаряжение.
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Армия , Войска , Украина , Пентагон , Госдеп США , НАТО , Днепр , Новояворовск , США
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