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Умер «черный майор» 

Рамблер + ещё 29 12 февраля 2019
«Черный майор» Борис Керимбаев скончался в Казахстане на 72 году жизни, сообщает пресс-служба местного Минобороны.
«Руководство Министерства обороны скорбит в связи с кончиной Бориса Тукеновича Керимбаева, выражает глубокие соболезнования родным и близким, — подчеркнули в пресс-службе.
Причиной смерти Керимбаева названа тяжелая продолжительная болезнь. Накануне пресс-служба казахского военного ведомства сообщала о посещении Керимбаева министром обороны Нурланом Ермекбаевем в военно-клиническом госпитале.
Борис Керимбаев получил прозвище «черный майор» в 1980-х годах в ходе войны в Афганистане. Там Керимбаев командовал 177-м отдельным отрядом специального назначения — одним из «мусульманских батальонов» Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР.
Отряд Керимбаева занимался разведкой, устраивал засады и участвовал в открытых боевых столкновениях. Весной 1982-го отряд Керимбаева занял Панджшерское ущелье, почти на год лишив формирования «панджшерского льва», афганского полевого командира Ахмада Шаха Масуда, возможности передвигаться.
Комментарии186
Армия , Видео , Министерство обороны , Генштаб
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