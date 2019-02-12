Первая партия танков «Армата» поступит в войска уже в этом году

Танк Т-14 «Армата» после доработки вышел в серийное производство. До конца года 12 танков Т-14 «Армата» и четыре БРЭМ Т-16 поступят в войска, рассказали «Известиям» несколько источников в Минобороны . По их словам, серийные «Арматы» отличаются от ранее представленных опытных машин: после испытаний на них заменен ряд узлов и агрегатов, также появились новые системы.

Первые серийные танки должны будут принять участие в параде Победы. А после торжественного прохождения по брусчатке Красной площади «Арматы» будут задействованы в войсковых испытаниях. 16 машин разделят между воинскими частями, расположенными в различных климатических зонах.

корпорации «Уралвагонзавод» «Известиям» заявили, что у УВЗ есть контракт с Минобороны на производство танков «Армата» и боевых машин на их базе, и он неукоснительно выполняется.

По мнению специалистов, «Армата» с необитаемой башней и бронированной капсулой для экипажа превосходит все известные зарубежные аналоги, включая американский Abrams, французский Leclerc и немецкий Leopard 2. Отечественная машина считается более эффективной и более живучей, чем танки вероятных противников, на 25–30%.