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Первая партия танков «Армата» поступит в войска уже в этом году 

BFM.RU + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Танк Т-14 «Армата» после доработки вышел в серийное производство. До конца года 12 танков Т-14 «Армата» и четыре БРЭМ Т-16 поступят в войска, рассказали «Известиям» несколько источников в Минобороны. По их словам, серийные «Арматы» отличаются от ранее представленных опытных машин: после испытаний на них заменен ряд узлов и агрегатов, также появились новые системы.
Первые серийные танки должны будут принять участие в параде Победы. А после торжественного прохождения по брусчатке Красной площади «Арматы» будут задействованы в войсковых испытаниях. 16 машин разделят между воинскими частями, расположенными в различных климатических зонах.
В корпорации «Уралвагонзавод» «Известиям» заявили, что у УВЗ есть контракт с Минобороны на производство танков «Армата» и боевых машин на их базе, и он неукоснительно выполняется.
По мнению специалистов, «Армата» с необитаемой башней и бронированной капсулой для экипажа превосходит все известные зарубежные аналоги, включая американский Abrams, французский Leclerc и немецкий Leopard 2. Отечественная машина считается более эффективной и более живучей, чем танки вероятных противников, на 25–30%.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Уралвагонзавод , газета "Известия"
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