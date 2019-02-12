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Россия опасается космической гонки вооружений с США 

News.ru + ещё 2 12 февраля 2019
Фото: Ralph Mirebs/Exclusivepix Media/Global Look Press
Намерения США развивать космический сегмент противоракетной обороны весьма опасны, так как они неизбежно приведут к гонке вооружений, считает директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Р Ф Владимир Ермаков.
Так он отреагировал на последний доклад Пентагон, где подчёркивалось, что американская сторона «не потерпит ограничений в вопросе совершенствования ПРО» и продолжит разрабатывать идею о развертывании систем в космосе.
По словам Ермакова, такая линия поведения «не является чем-то новым».
«По существу, Вашингтон руководствуется этой идеей уже второе десятилетие. Единственными ограничителями программ совершенствования противоракетных усилий США служат их бюджетные ресурсы и, конечно же, технологические возможности», — отметил он.
Директор департамента отметил, что данный доклад «фактически открывает дорогу» для создания космических средств ПВО, что приведёт к гонке вооружений и негативно скажется на международной безопасности и стратегической стабильности, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что МИД РФ заподозрил США в намерении использовать космическое пространство для целей боевых операций и обеспечения «американского доминирования в космосе». Доказательства этих планов российское внешнеполитическое ведомство нашло в «Обзоре политики США в сфере противоракетной обороны».
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Комментарии
Армия , Оружие , Владимир Ермаков , МИД , Пентагон , РИА Новости , США
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