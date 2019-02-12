США увидели угрозу в космосе со стороны России и Китая

Представитель Пентагона заявил, что космос является теперь такой же областью боевых действий, как суша и вода.

В докладе отмечается, что Китай и Россия разрабатывают вооружения, которые могут атаковать в космосе американские спутники и другие объекты.

Ранее, по данным Пентагона, Китай уже продемонстрировал противоспутниковую ракету и, возможно, усовершенствовал лазер, который мог бы атаковать американские объекты в космосе.

Согласно докладу, Россия также работает над усовершенствованием подобных технологий, особое внимание уделяя лазерному оружию, которое может отключить или уничтожить объекты в космосе.

Отмечается, что эта мобильная наземная система, которая будет способна уничтожать космические цели, «вероятно, заработает в ближайшие несколько лет».

В Пентагоне считают, что из-за новейших российских военных разработок необходимо существенно модернизировать оборонительные системы США.