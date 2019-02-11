Армия РФ получит модификацию «Ночного охотника»

По предварительной информации, государственные испытания проходит одна ударная боевая машина данного типа. В ближайшее время к ней «присоединятся» ещё два винтокрылых аппарата, сообщает «Интерфакс-АВН».

Ми-28НМ является новейшей версией «Ночного охотника». Работы над модификацией «двадцать восьмого» начались в 2009 году. Вертолёт собираются оснастить более мощным локатором, позволяющим вести круговой обзор, высокоточным оружием, современной системой управления и «стеклянной кабиной», практически лишённой привычных механических приборов и панелей.

Ранее News.ru сообщал про испытания вертолёта Ми-38 в морозных условиях. Полёты проводились в Якутии при температуре минус 45 градусов по Цельсию.