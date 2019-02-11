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Армия РФ получит модификацию «Ночного охотника» 

News.ru 26 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Первые образцы модернизированного Ми-28НМ «Ночной охотник» Минобороны РФ получит в апреле текущего года, сообщил глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.
По предварительной информации, государственные испытания проходит одна ударная боевая машина данного типа. В ближайшее время к ней «присоединятся» ещё два винтокрылых аппарата, сообщает «Интерфакс-АВН».
Ми-28НМ является новейшей версией «Ночного охотника». Работы над модификацией «двадцать восьмого» начались в 2009 году. Вертолёт собираются оснастить более мощным локатором, позволяющим вести круговой обзор, высокоточным оружием, современной системой управления и «стеклянной кабиной», практически лишённой привычных механических приборов и панелей.
Ранее News.ru сообщал про испытания вертолёта Ми-38 в морозных условиях. Полёты проводились в Якутии при температуре минус 45 градусов по Цельсию.
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Армия , Оружие , Андрей Богинский , Министерство обороны , АО "Вертолеты России"
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