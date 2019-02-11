Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США оценили вывод войск из Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Вывод сухопутных войск США из Сирии начнется в ближайшие недели. Такую оценку дал глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел, передает Reuters.
По словам командующего, вывод техники уже идет, а перемещать людей гораздо проще, чем оборудование. В этой связи сейчас американская сторона пытается забрать ненужные материалы и технику, а уже затем будет вывозить солдат.
«Возможно, [это произойдет через] несколько недель. Однако все будет зависеть от обстановки на месте. (…) Думаю, мы укладываемся в те сроки, которые хотели», — заявил он.
Вотел также отметил, что США вряд ли будут увеличивать свой контингент в соседнем с Сирией Ираке. По его словам, в этом нет смысла, однако изменение состава американских сил для более эффективной борьбы с боевиками все же возможно.
Ранее СМИ сообщили, что США планируют полностью вывести свои войска из Сирии к концу апреля. Перед этим войска должны окончательно подавить сопротивление боевиков из террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
5 февраля Вотел рассказал, что в настоящее время владения ИГ составляют примерно 50 квадратных километров. По его словам, на сирийской территории все еще остаются лидеры боевиков, непосредственно бойцы, их соратники и ресурсы.
Американский президент Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над ИГ в декабре 2018 года. США должны вывести из страны около двух тысяч военнослужащих. Первоначально предполагалось, что это будет сделано в течение 60-100 дней.
Последние новости
Стало известно о мести Арашукова своему предшественнику в Совете Федерации США отказались доставить на МКС российский телескоп В Москве запустят первый в России беспилотный трамвай
Комментарии
Армия , Дональд Трамп , Исламское государство , Reuters , Сирия , США
Читайте также
Видео
Пока вы спали: В президентскую гонку на Украине включились радикалы
Общество
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Боня «отшила» Мамаева
Шоу-бизнес Статьи
Шимпанзе сбежал из вольера по веткам
Происшествия Общество
Мать капитана судна «Норд» сделала заявление
В мире Происшествия
Зеленский выступил c резким заявлением
Украина В мире
«Не вернусь никогда»: Кафельникова покинула Россию
Шоу-бизнес Статьи
Испанец убил и расчленил россиянку
Криминал Статьи
Детские тренеры устроили драку на льду
Происшествия Общество
В РФ предупредили США о последствиях выхода из ДРСМД
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение