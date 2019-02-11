Британия погрозит Китаю своим авианосцем

Лондон покажет Китаю свою силу, направив авианосец Королевского военно-морского флота Queen Elizabeth (« Королева Елизавета ») в воды Тихого океана. Как пишет The Independent , об этом объявит в понедельник, 11 февраля, британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

По информации издания, глава Минобороны заявит, что Великобритании , возможно, придется вмешаться, чтобы противостоять агрессии со стороны России и Китая, которые «пренебрегают международным правом». Уильямсон также отметит, что Лондон и его западные союзники должны быть готовы использовать жесткую силу для защиты своих интересов.

Министр также считает, что грядущий выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) — самая серьезная за последние 50 лет возможность для Лондона пересмотреть свою роль в мире.

«Мы можем создавать новые альянсы, возродить старые и, самое главное, показать, что мы — страна, которая будет действовать, когда это необходимо», — заявит он.

Уильямсон также намерен отметить, что Россия должна заплатить за свои провокационные действия. Глава Минобороны расскажет и о тесных военных связях между США и Британией и поддержит призыв американского лидера Дональда Трампа к странам-членам НАТО увеличить расходы на оборону для борьбы с «российской провокацией».

Авианосец Queen Elizabeth стоимостью 4,1 миллиарда долларов впервые вышел в море в июне 2017 года. Корабль имеет водоизмещение 70,6 тысячи тонн, его длина составляет 282,9 метра, ширина — 75 метров. На его палубе может располагаться до 40 самолетов.