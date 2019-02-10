В Сети появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене

В Сети появилось видео ракетной атаки на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена . Ролик опубликовал журналист Мохаммед Мансур.

На кадрах заметно, что противотанковый снаряд попадает в район моторного отделения. Насколько сильно ракета повредила танк, неизвестно.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.