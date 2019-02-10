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В Сети появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене 

РИА Новости 1 час назад
В Сети появилось видео ракетной атаки на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена. Ролик опубликовал журналист Мохаммед Мансур.
На кадрах заметно, что противотанковый снаряд попадает в район моторного отделения. Насколько сильно ракета повредила танк, неизвестно.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Швеции. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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Армия , Видео , ООН , Йемен
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