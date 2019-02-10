В танковой дивизии ЦВО стартовал турнир по мини-футболу 

В легендарной танковой дивизии Центрального военного округа, стартовал турнир по мини-футболу на Кубок командира дивизии посвящённый празднованию Дня защитника отечества
В легендарной танковой дивизии Центрального военного округа, стартовал турнир по мини-футболу на Кубок командира дивизии посвящённый празднованию «Дня защитника отечества».
В турнире принимают участие военнослужащие танковых подразделений, а также артиллерии, связи и разведки, кроме того в турнире впервые участвуют команды города Чебаркуля и Чебаркульского района.
Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей