В танковой дивизии ЦВО стартовал турнир по мини-футболу

В легендарной танковой дивизии Центрального военного округа, стартовал турнир по мини-футболу на Кубок командира дивизии посвящённый празднованию Дня защитника отечества

В легендарной танковой дивизии Центрального военного округа, стартовал турнир по мини-футболу на Кубок командира дивизии посвящённый празднованию «Дня защитника отечества».

В турнире принимают участие военнослужащие танковых подразделений, а также артиллерии, связи и разведки, кроме того в турнире впервые участвуют команды города Чебаркуля и Чебаркульского района.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей