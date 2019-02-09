«Не собираются учитывать российские аргументы»: как США ответили на требования РФ уничтожить нарушающее ДРСМД оружие

Постпредство США при НАТО ответило на требования России уничтожить оружие, нарушающее пункты Договора РСМД. Американская сторона заявила, что «полностью соблюдает договор» и представила собственные «аргументы» в защиту видов вооружений, на отказе от которых настаивает Москва . Как подчёркивают эксперты, Соединённые Штаты сами трактуют представленные ими аргументы и отказываются принимать данные российской стороны.

Постпредство США при НАТО ответило на предложения России по уничтожению американского оружия, нарушающего Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Документ стал реакцией на призыв Минобороны РФ уничтожить три вида вооружений, которые нарушают положения ДРСМД.

«Россия затронула три области, вызывающие озабоченность в связи с выполнением США своих обязательств: наземная система противоракетной обороны Aegis Ashore; баллистические ракеты-мишени; боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА)», — говорится в заявлении.

При этом документа нашли своё «объяснение» отказу и остановились на каждом из указанных пунктов подробнее.

Так, американская сторона заявила, что система Aegis Ashore не обладает наступательным потенциалом баллистических или крылатых ракет наземного базирования. Согласно заявлению США, система способна запускать лишь оборонительные ракеты-перехватчики SM-3, которые не запрещены положениями ДРСМД.

В части документа, где говорится о ракетах-мишенях, американская сторона отметила, что целью пусков ракет-мишеней является исследование и разработка систем противоракетной обороны США, а не разработка самих ракет-мишеней.

Аргументом США о соответствии беспилотников положениям ДРСМД стало то обстоятельство, что этот вид вооружений можно использовать многократно. В Вашингтоне придерживаются позиции, что договор запрещает только одноразовое оружие.

«ДРСМД не устанавливает никаких ограничений на испытания, разработку, и хранение многократно используемых вооруженных дронов. С точки зрения США, используемый договором термин «ракета» применим только к одноразовым системам», — пишут авторы документа.

Двусторонние договоры предполагают, что стороны либо имеют очень чёткую отсылку к тому, как трактуются их аргументы, либо каждая из сторон соглашается учитывать аргументы другой, либо происходит постоянный обмен мнениями по возникшему вопросу. Такую точку зрения в беседе с RT высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Соединённые Штаты сами трактуют все свои аргументы по отношении к России, они отказываются принимать те данные, которые выдвигает Россия. И, наконец, они отказываются вести какие-либо консультации», — замечает Брутер.

«В данном случае, это и является главным. Вашингтон не ведёт с Москвой переговоры, не ведёт консультации и не хочет уважать нашу позицию», — говорит эксперт.

По его словам, США определили своё видение ситуации и требуют того, чтобы Россия признала именно их взгляд на эту проблему и согласилась его полностью реализовывать.

«Такого в договорах вообще не бывает. И это само по себе является показателем того, что Соединённые Штаты вовсе не предполагали, что у их позиции будет какое-то положительное завершение. Они просто требуют, чтобы Россия признала свою «слабость», — подчеркнул эксперт.

«Никто не собирается учитывать российские аргументы. И, в данном случае, это главное», — заключил Брутер.

Россия критикуется для галочки, чтобы Штаты могли развязать себе руки, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Очевидно, что американцам важно усилить военно-политический контроль над своими союзниками и простимулировать военно-промышленный комплекс», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он добавил, что в текущих условиях договор существует только в рамках российско-американских отношений.

«Понятно, что мы пытаемся хоть как-то удержать Соединённые Штаты в рамках этого договора, сделать всё возможное, чтобы его сохранить. Но, к сожалению, это невозможно», — подытожил эксперт.

США создали условия для выпуска запрещённых ракет

Напомним, 7 февраля Москва предложила Вашингтону уничтожить оружие, нарушающее пункты ДРСМД. Речь шла о развёрнутых на суше пусковых установках Мk 41 для «Томагавков», ракетах-мишенях и беспилотниках.

Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков , ведомство пригласило военного атташе при посольстве США для вручения данной ноты.

До этого, 2 февраля, США официальной нотой уведомили Россию о приостановке своего участия в ДРСМД. Документ направили в МИД России

«2 февраля Соединённые Штаты Америки нотой Госдепартамента официально уведомили Российскую Федерацию о приостановлении своего участия в двустороннем Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года и начале процедуры выхода из него», — говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, в Минобороны России категорически отвергли утверждения Вашингтона о нарушении Москвой своих обязательств по данному договору, отметив, что США ранее создали условия для выпуска ракет, запрещённых ДРСМД.

«США уже не первый год осуществляют реальное нарушение требований Договора РСМД и фактически создали условия для производства ракет, запрещённых этим соглашением», — уточнили в Минобороны.

Отметим, что после выхода США из ДРСМД ответный шаг последовал со стороны России. Об этом заявил президент Владимир Путин . По его словам, все попытки договориться с Вашингтоном не увенчались успехом.

«Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в договоре, — и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР, и НИОКР (разработкой. — RT), и опытно-конструкторскими работами, — и мы будем делать то же самое», — сказал российский лидер.

Путин также добавил, что Москва не должна «втягиваться в затратную гонку вооружений» и подчеркнул, что Россия не будет размещать ракеты средней или меньшей дальности ни в одном из регионов мира, пока это не начнут делать США.