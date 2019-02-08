США ответили на предложение РФ уничтожить нарушающее ДРСМД оружие

Как уточняет РИА Новости , обеспокоенность Москвы вызвали три типа вооружений: наземная система противоракетной обороны «Иджис», баллистические ракеты-мишени, боевые беспилотные летательные аппараты.

«США неоднократно привлекали российских должностных лиц в различных инстанциях, включая специальную комиссию по проверке Договора, чтобы объяснить, что действия США в этих областях соответствуют требованиям соглашения», — говорится в заявлении.

Американские дипломаты утверждают, что «Иджис» наземного базирования физически не может запускать ракеты, нарушающие ДРСМД. «Хотя она использует некоторые из тех же структурных компонентов, что и морская система вертикального пуска Мк-41, установленная на кораблях, это не такая же установка».

По версии Минобороны России, американские МK-41 способны запускать крылатые ракеты, упомянутые ракеты-мишени схожи по характеристикам с баллистическими ракетами, а ударные беспилотники подпадают под определение предусмотренного в ДРСМД термина «крылатая ракета наземного базирования».