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«Русские Витязи» опровергли новую фигуру пилотажа 

News.ru + ещё 22 13 часов назад
Фото: Olga Sokolova/Global Look Press
Командир пилотажной группы «Русские витязи» Андрей Алексеев сообщил, что у них пока нет новых фигур группового пилотажа. Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что пилоты выполнили совершенно новую фигуру — роспуск «большим цветком».
«Никаких новых фигур нет», — сообщил ТАСС Алексеев.
В ВКС России также подтвердили, что на тренировке истребители показали ранее уже демонстрировавшийся роспуск «Тюльпан».
Ранее News.ru писал, что лётчики пилотажной группы ВКС «Русские Витязи» на тяжёлых истребителях Су-30СМ отработали фигуры высшего пилотажа в подмосковной Кубинке. Лётчики продемонстрировали «горку» с разворотом, синхронную «бочку», совместную «петлю Нестерова». Кульминацией стала новая фигура — роспуск после набора высоты. Если раньше самолёты «четвёркой» заходили на зрителя и расходились в разные стороны, то теперь они почти вертикально поднялись на высоту в тысячу метров и разошлись «большим цветком».
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Армия , Андрей Алексеев , ТК "Звезда" , ИТАР-ТАСС
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