«Русские Витязи» опровергли новую фигуру пилотажа

Командир пилотажной группы «Русские витязи» Андрей Алексеев сообщил, что у них пока нет новых фигур группового пилотажа. Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что пилоты выполнили совершенно новую фигуру — роспуск «большим цветком».

«Никаких новых фигур нет», — сообщил ТАСС Алексеев.

В ВКС России также подтвердили, что на тренировке истребители показали ранее уже демонстрировавшийся роспуск «Тюльпан».

Ранее News.ru писал, что лётчики пилотажной группы ВКС «Русские Витязи» на тяжёлых истребителях Су-30СМ отработали фигуры высшего пилотажа в подмосковной Кубинке. Лётчики продемонстрировали «горку» с разворотом, синхронную «бочку», совместную «петлю Нестерова». Кульминацией стала новая фигура — роспуск после набора высоты. Если раньше самолёты «четвёркой» заходили на зрителя и расходились в разные стороны, то теперь они почти вертикально поднялись на высоту в тысячу метров и разошлись «большим цветком».