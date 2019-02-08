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Стало известно о героической гибели россиянина в Сирии 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: admin-tih.ru
Погибший в Сирии десантник Максим Плетнев имел шансы спастись, пишет «Московский комсомолец».
31 января Плетнев выполнял задание по уничтожению техники террористов на севере провинции Хама в районе контрольно-пропускного пункта Залин. Сержант Плетнев произвел выстрел противотанковой управляемой ракетой (ПТУР). Но и по его позиции был выпущен аналогичный снаряд.
По информации издания, у Плетнева было время спастись, но он решил не покидать позицию, чтобы сопроводить свою ракету до цели как оператору.
24-летний Максим Плетнев служил в Силах специальных операций. По некоторым данным, числился в Центре спецназначения «Кубинка-2» ССО.
Похороны сержанта состоялись 4 февраля в Тихорецке.
Жена Плетнева Алена рассказала, что «Максим хотел всегда чего-то большего, чем просто служба, каждый день работал над собой, постоянно чему-то учился».
Во время службы в ВДВ писал одному из друзей, что «настоящими командирами становятся те ребята, которые еще пацанами дворовые команды возглавляли. Люди, которые ведут за собой».
Комментарии239
Армия , Московский комсомолец , Сирия
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