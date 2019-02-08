Путин уволил девять генералов

Президент России Владимир Путин снял с должностей девять генералов силовых ведомств.

Согласно указу президента, своих должностей лишились ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС.

Так, генерал-майор полиции Рафаил Гильманов уволен с должности заместителя главы МВД по Республике Татарстан, генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко покинул пост начальника Сибирского регионального центра МЧС, генерал-майор юстиции Ирина Зейберт освобождена от должности старшего помощника председателя Следственного комитета, генерал-майор внутренней службы Александр Кузнецов уволен с должности заместителя начальника главного управления МВД по Красноярскому краю.

Также были сняты с должностей начальник УФСИН по Кировской области генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев, руководитель СУ СК России по Республике Татарстан генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев, начальник Южного регионального центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Игорь Одер, начальник Северо-Западного регионального центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Игорь Панин, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД по городу Москве генерал-майор полиции Сергей Солопов.

Тем же указом Путин произвел ряд назначений в правоохранительных органах.

В частности, официальный представитель МВД полковник полиции Ирина Волк назначена помощником министра внутренних дел РФ.