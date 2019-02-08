Путин уволил девять генералов силовых ведомств

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей ряд высокопоставленных офицеров силовых ведомств. Среди уволенных сотрудников — девять генералов. В то же время глава государства назначил свыше 30 новых руководителей разных уровней.

В МЧС своих постов лишились начальник Сибирского регионального центра ведомства генерал-лейтенант Сергей Диденко , руководитель Южного регионального центра МЧС генерал-полковник Игорь Одер, генерал-полковник Игорь Панин , возглавлявший Северо-Западный региональный центр.

Новые назначения

В то же время указом предписан ряд других кадровых перестановок — новые посты получили более 30 человек. Среди них стоит отметить назначение полковника полиции Ирины Волк помощником министра внутренних дел, генерала-майора Олега Ильиных — начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ. Генерал-майор внутренней службы Виталий Сидоренко был назначен начальником Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД.

Также должности помощника министра внутренних дел получили генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов и полковник полиции Людмила Буланова.

В СК РФ новые посты старших следователей по особо важным делам при председателе ведомства получили полковники юстиции Андрей Гаврилов Сергей Новиков и Константин Святкин.

Кроме того, генерал-майора полиции Валентину Казакову назначили на пост начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, полковника внутренней службы Константина Куклина — главным инспектором МВД РФ.

В региональных управлениях МЧС новые посты получили генерал-майор Александр Еремеев (начальник ГУ МЧС по Республике Крым), генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин (начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю) и полковник внутренней службы Михаил Осокин (начальник ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу).

Для ряда лиц предусмотрены отдельные предписания с пятилетним сроком назначения. Так, прокурором Приморского края назначен Николай Пилипчук, а прокурором Новосибирской области стал Яков Хорошев.

Кроме того, на аналогичный срок назначены руководители региональных управлений СК РФ генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешин (Рязанская область) и полковник юстиции Александр Соболев (Ярославская область).

Напомним, в последний раз крупные кадровые перестановки в силовых ведомствах указом Путина произошли в августе 2018 года. Тогда глава государства освободил от занимаемых должностей высокопоставленных офицеров из четырёх ведомств. Своих постов лишились восемь представителей МВД, три — ФСИН, пять — СК и четыре — МЧС.

До этого крупные переназначения указом президента произошли в апреле 2018 года. Тогда Путин освободил от занимаемых должностей 11 генералов из МВД, МЧС, СК и ФСИН.

Ещё один крупный указ со снятиями с должностей был опубликован в июле 2017 года. Тогда президент освободил от выполнения обязанностей восемь генералов МВД, МЧС, ФСИН и ФССП.