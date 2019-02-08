В России прошли электронные пуски ракет 9М729

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в Ленинградской области в ходе учений провели электронные пуски и "поразили" цели условного противника, сообщает в пятницу пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Комплекс "Искандер-М" оснащается ракетами 9М729, которые стали для США поводом для выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По мнению Штатов, она способна летать на дальность больше заявленной в своих тактико-технических характеристик, чем нарушает данное соглашение. В Минобороны РФ в свою очередь отмечали, что в ходе модернизации ракета стала тяжелее и длиннее, а ее максимальная дальность даже понизилась до 480 километров, что не нарушает ДРСМД.

"Боевые расчеты ракетного соединения ЗВО, дислоцированного в Ленинградской области, отработали нормативы по скрытому развертыванию ОТРК "Искандер-М", маскировки огневых позиций и заряжанию пусковых установок учебным ракетным оружием. В ходе тренировки также были выполнены учебные задачи по условному уничтожению заданных целей "электронным" пуском ракет", — говорится в релизе.

Электронный пуск предполагает целеуказание, предстартовую подготовку комплекса, а также отработку действий боевых расчетов при боевом применении комплекса без фактического запуска ракет.