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Рогозин сообщил о создании мощнейшего ракетного двигателя 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый экземпляр двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») собрали в химкинском НПО Энергомаш. Двигатель, который, по утверждению главы Роскосмоса, по своей мощности не имеет равных в мире, готовится к огневым испытаниям.
«Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 «Иртыш» собран на подмосковном НПО Энергомаш и готовится к огневым испытаниям», — написал Дмитрий Рогозин в Twitter.
Ранее News.ru писал, что ракетно-космический центр «Прогресс» ведёт эскизное проектирование новой российской ракеты-носителя космического назначения «Союз-7» с условным названием «Волга». Ракета «Союз-7» станет центральным блоком носителя, вокруг которого будут расположены шесть ракет «Союз-5"/"Иртыш». «Волга» от «Иртыша» будет отличаться применением поставляемого в США двигателя РД-180, а не РД-171МВ.
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Армия , Оружие , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РКЦ "Прогресс" , НПО "Энергомаш"
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