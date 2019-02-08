Рогозин сообщил о создании мощнейшего ракетного двигателя 

Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 "Иртыш" собран на подмосковном "НПО Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире pic.twitter.com/YN5KrBn0iy— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 февраля 2019 г.