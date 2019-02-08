Рогозин сообщил о создании мощнейшего ракетного двигателя 

Первый экземпляр двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») собрали в химкинском НПО Энергомаш. Двигатель, который, по утверждению главы Роскосмоса, по своей мощности не имеет равных в мире, готовится к огневым испытаниям.
«Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 «Иртыш» собран на подмосковном НПО Энергомаш и готовится к огневым испытаниям», — написал Дмитрий Рогозин в Twitter.
Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 "Иртыш" собран на подмосковном "НПО Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире pic.twitter.com/YN5KrBn0iy— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 февраля 2019 г.
Ранее News.ru писал, что ракетно-космический центр «Прогресс» ведёт эскизное проектирование новой российской ракеты-носителя космического назначения «Союз-7» с условным названием «Волга». Ракета «Союз-7» станет центральным блоком носителя, вокруг которого будут расположены шесть ракет «Союз-5"/"Иртыш». «Волга» от «Иртыша» будет отличаться применением поставляемого в США двигателя РД-180, а не РД-171МВ.