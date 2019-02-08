С-400 привели в боевое положение в Крыму

В Крыму начались учения по противовоздушной обороне с участием комплексов С-400

Боевые расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-400 из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку по развертыванию комплекса на время в Крыму

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

"Пусковые установки совершили самостоятельный марш в назначенный позиционный район. На позиции техника была переведена из походного в боевое положение, после чего расчет выполнил топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что расчеты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат.

В ходе следующих этапов тренировок будут проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям.