Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму начались учения по противовоздушной обороне с участием комплексов С-400 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Боевые расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-400 из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку по развертыванию комплекса на время в Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.
"Пусковые установки совершили самостоятельный марш в назначенный позиционный район. На позиции техника была переведена из походного в боевое положение, после чего расчет выполнил топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что расчеты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат.
В ходе следующих этапов тренировок будут проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям.
ТАСС: последние новости
Рогозин сообщил о сборке первого двигателя РД-171МВ для ракеты "Союз-5" Посол РФ: Россия не будет размещать ракеты в Белоруссии в связи с выходом США из ДРСМД Рябков: МИД России отверг голословные обвинения в нарушении ДРСМД
Армия , Видео , Оружие , Республика Крым
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США В мире
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Оружие
США испытали дальнобойную гаубицу
Армия Оружие
Киркоров оценил шансы Лазарева на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Мужчина рухнул в канализацию из-за смартфона
Общество Гаджеты
Пока вы спали: ЦБ «прорвет» блокаду Крыма
Общество
Лавров и глава МИД Таиланда подводят итоги переговоров
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение