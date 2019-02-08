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В Госдепе заявили, что «Россия начала гонку вооружений» 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон в интервью телеканала PBS заявила, что «Россия начала гонку вооружений».
«Россия начала гонку вооружений. И это началось восемь лет назад, когда она нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — заявила Томпсон.
Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, хотя Соединённые Штаты, видимо, рассчитывают на это.
Как подчеркнул Рябков, Россия не втянется в гонку вооружений, поскольку у неё есть «технологические заделы».
Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что США своими действиями не один год нарушали требования ДРСМД.
RT на русском: последние новости
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Армия , В мире , США , Андреа Томпсон , Сергей Рябков , Игорь Конашенков , Министерство обороны , МИД , Госдеп США
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