Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон в интервью телеканала PBS заявила, что «Россия начала гонку вооружений».
«Россия начала гонку вооружений. И это началось восемь лет назад, когда она нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — заявила Томпсон.
Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, хотя Соединённые Штаты, видимо, рассчитывают на это.
Как подчеркнул Рябков, Россия не втянется в гонку вооружений, поскольку у неё есть «технологические заделы».
Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что США своими действиями не один год нарушали требования ДРСМД.