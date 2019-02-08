Зачем Пентагону «Железный купол» Израиля

Военное сотрудничество США Израиля имеет давнюю историю: Пентагон активно инвестирует в создание нового израильского оружия и продаёт ЦАХАЛ собственные сверхсовременные образцы. Но и в еврейском государстве есть техника, в которой нуждаются американские военные, хотя они и участвовали в её разработке.

Министерство обороны США заявило о планах приобрести и испытать на практике несколько образцов тактической системы ПРО «Железный купол» (Iron Dome). Эта израильская система была принята на вооружение в 2005 году и предназначена для перехвата ракет ближнего радиуса действия.

«„Железный купол“ будет проанализирована и опробована как система, которая в данный момент доступна для защиты американских военных от широкого спектра угроз от огня непрямой наводкой и с воздуха… Хотя «Железный купол» неоднократно доказывал свою эффективность в бою, армия США будет тестировать её возможности по прикрытию американских объектов и военнослужащих за пределами США», — цитирует телеканал CNN заявление полковника ВС США Патрика Сейбера.

В то же время, по словам Сейбера, в Пентагоне ещё не было принято конкретных решений относительно точек развёртывания батарей «Железного купола». Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху высоко оценил оборонную сделку с США.

«Это ещё одно проявление углубления наших близких союзнических отношений с Соединенными Штатами и выражение растущего статуса Израиля в мире», — отметил он в заявлении.

The @USArmy will purchase Iron Dome batteries!



PM Netanyahu: This is a great achievement & another expression of our strong alliance w/ the US.



Israel has "Iron Dome" & an iron fist. Our systems can deal w/ any threat, in defense & offense. I advise our enemies not to test us. pic.twitter.com/vPhfjDFics— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) ٦ فبراير ٢٠١٩ Ранее американские издания, специализирующиеся на обороне, сообщали, что Пентагон запросил у Конгресса 373 миллиона долларов на приобретение у израильской компании Rafael двух батарей «Железного купола», в составе которых 12 пусковых установок, две многоцелевые радиолокационные станции EL/M-2084, два центра управления и 240 ракет-перехватчиков «Тамир».

Первая батарея «Железного купола» встала на боевое дежурство в Израиле в 2011 году. С тех пор система регулярно совершенствовалась. В 2014-м году партнёром Rafael стала американская компания Raytheon. С этого времени Пентагон регулярно финансировал создание и усовершенствование элементов «Железного купола». В 2017-м году США выделили на эти цели $70 млн, в 2018-м — $90 млн Система изначально была предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет дальностью до 70 км и задумывалась как часть эшелонированной многоуровневой системы ПРО армии обороны Израиля. Другая ей составляющая — система «Праща Давида» предназначена для борьбы с ракетами дальностью от 70 до 300 км, а разрабатываемая тактическая лазерная противоракетная система «Железный луч» должна будет перехватывать цели сверхмалого радиуса, то есть слишком маленькие для того, чтобы их перехватил «Железный купол».

По мере модернизации «Купола» расширялся спектр угроз, которым должно противостоять оружие. Сейчас, по утверждениям израильских военных, батареи способны успешно сбивать БПЛА, крылатые ракеты и даже миномётные снаряды, поражая до 90% целей. Система регулярно применяется ЦАХАЛ для отражения ракетных атак с территории сектора Газа и Сирии.

Покупка США «Железного купола» не вызывает удивления, отмечает News.ru военный эксперт Юрий Лямин.

«Iron Dome — это фактически совместный израильско-американский проект, и в США давно собирались приобрести оружие, в создание и модернизацию которого американцы «вкладывались» не только финансово, но и технически», — поясняет эксперт.

В США сейчас нет средств ПВО-ПРО, способных эффективно бороться с небольшими высокоскоростными целями, наподобие реактивных снарядов или самодельных ракет малой дальности.

«Находящиеся на вооружении ВС США комплексы Patriot PAC-3 были созданы для борьбы с управляемыми летательными аппаратами, впоследствии у них появилась возможность бороться с баллистическими ракетами», — добавляет он.

В то же время, потребности американских военных в «Железном куполе» весьма ограничены, указывает Лямин. Такая система может пригодиться для защиты американских военных баз от единичных обстрелов из реактивных снарядов и миномётов. Гипотетически «Железный купол» может прикрыть американских военных в Ираке и Афганистане.