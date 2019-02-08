США отказались размещать ракеты в Европе

США не намерены размещать свои ракеты в Европе. С таким заявлением выступил заместитель госсекретаря Америки по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон . Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на телеканала PBS.

Америка отказала Польше в просьбе разместить свои крылатые ракеты наземного базирования в Европе. Кроме того, США окончательно расстались с этой идеей, такого «в планах нет». Теперь страна намерена обговаривать последующие шаги с партнерами.

«Но что я могу вам сказать, когда мы разработаем следующие шаги, — это будет в консультации с партнерами и союзниками. И Пентагон взял на себя инициативу в этом и четко определил дальнейшие шаги», — рассказала Андреа Томпсон.

Заместитель госсекретаря также отказалась комментировать информацию о планах США испытать новую ракету наземного базирования через полгода после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Томпсон заявила, что не может говорить за своих коллег из Минобороны

Ранее Томпсон обвинила Россию в развязывании гонки вооружений. Причем РФ, по ее словам, начала нарушать ДРСМД еще восемь лет назад.