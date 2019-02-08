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США отказались размещать ракеты в Европе 

360tv.ru + ещё 4 7 часов назад
Фото: РИА Новости
США не намерены размещать свои ракеты в Европе. С таким заявлением выступил заместитель госсекретаря Америки по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на телеканала PBS.
Америка отказала Польше в просьбе разместить свои крылатые ракеты наземного базирования в Европе. Кроме того, США окончательно расстались с этой идеей, такого «в планах нет». Теперь страна намерена обговаривать последующие шаги с партнерами.
«Но что я могу вам сказать, когда мы разработаем следующие шаги, — это будет в консультации с партнерами и союзниками. И Пентагон взял на себя инициативу в этом и четко определил дальнейшие шаги», — рассказала Андреа Томпсон.
Заместитель госсекретаря также отказалась комментировать информацию о планах США испытать новую ракету наземного базирования через полгода после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Томпсон заявила, что не может говорить за своих коллег из Минобороны.
Ранее Томпсон обвинила Россию в развязывании гонки вооружений. Причем РФ, по ее словам, начала нарушать ДРСМД еще восемь лет назад.
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Комментарии
Армия , В мире , Оружие , США , Андреа Томпсон , Министерство обороны , Пентагон , Польша
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