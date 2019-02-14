НАТО собралось расширить присутствие в Черном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса планируют расширить присутствие в Черном море.

Ранее Постпред Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украина запросила у альянса помощь в Черном море.

Киев запросил поддержки «в развитии инфраструктуры военно-морских сил, баз, корабельного состава, антикорабельных средств».

Напомним, Украина сообщила о подготовке к совместным украинско-американским учениям Sea Breeze — 2019, которые планируется провести в северо-западной части Черного моря. Москва считает опасными планы США и Украины провести такие учения.