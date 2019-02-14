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НАТО собралось расширить присутствие в Черном море 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 43 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса планируют расширить присутствие в Черном море.
Столтенберг уточнил, что этот вопрос обсуждался на неформальном завтраке с министром обороны Украины Степаном Полтораком, передает ТАСС.
Ранее Постпред Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украина запросила у альянса помощь в Черном море.
Киев запросил поддержки «в развитии инфраструктуры военно-морских сил, баз, корабельного состава, антикорабельных средств».
Напомним, Украина сообщила о подготовке к совместным украинско-американским учениям Sea Breeze — 2019, которые планируется провести в северо-западной части Черного моря. Москва считает опасными планы США и Украины провести такие учения.
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Армия , Африка , В мире , Йенс Столтенберг , Степан Полторак , НАТО , ИТАР-ТАСС
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