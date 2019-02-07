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В США раскритиковали галлюцинационную систему России 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Минобороны РФ / Wikimedia
Визуально-оптические системы, вызывающие галлюцинации и ослепление, использовались союзниками еще во времена Второй мировой войны, напоминает The Popular Mechanics.
В качестве примера американский журнал приводит британский танк CDL (Canal Defense Light), который получил прожектор, мерцающий до шести раз в секунду, вызывая тем самым у противника «головокружение, потерю равновесия и тошноту».
Таким образом издание отреагировало на сообщение о том, что корабли ВМФ России начали оснащаться системами визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», ослепляющих противника и вызывающих галлюцинации.
По мнению The Popular Mechanics, оружие может быть полезным для противодействия вражеским вертолетам, небольшим лодкам и беспилотникам, однако будет неэффективным в отношении операторов большинства современных ракетных комплексов.
В январе обозреватель The Washington Post Роберт Сэмюэльсон сообщил, что военный бюджет США, рассчитываемый исходя из ВВП по ППС, не сильно больше соответствующих трат Китая и России.
В том же месяце Task & Purpose написало, что принятие на вооружение российскими военными боевого многофункционального робота «Уран-9» без исправления его недостатков сделает наземный дрон легкой добычей для американских военных.
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Армия , Оружие , Washington Post , США
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