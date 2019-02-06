ОДКБ проведет учения «Эшелон»

Страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в этом году проведут учения "Эшелон", на которых отработают обеспечение операций блока в Восточной Европе. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал— полковник Анатолий Сидоров

— В этом году мы планируем впервые провести специальные учения "Эшелон" силами и средствами материально-технического обеспечения государств — членов Организации. Что предполагает создание в рамках учений совместного органа управления и подразделений, которые на практике отработают вопросы перевозок, снабжения и обеспечения материально-техническими средствами в интересах проведения операций ОДКБ в Восточно-Европейским регионе, — заявил Сидоров.

Белоруссии и Таджикистана. И уточнил, что сейчас замысел учений находится в проработке. Генерал также сообщил, что традиционные ежегодные учения "Боевое братство" пройдут в сентябре-октябре на территории России

Надо сказать, что на встрече с журналистами Сидоров довольно подробно остановился на существующих вызовах и угрозах, о состоянии национальных контингентов Коллективных сил ОДКБ. Генерал подробно рассказал, что конкретно позволит обеспечить их качественную подготовку по защите коллективными усилиями территориальной целостности и суверенитета государств — членов Организации.

В частности, он рассказал, что охрана границы между Таджикистаном и Афганистаном будет усилена в связи с угрозой распространения запрещенной в России террористической организации ИГИЛ . "Согласованы и утверждены планы по усилению и принятию мер на афганско-таджикском приграничье. Разработана дорожная карта, которая выполняется, поэтому соответствующая реакция со стороны организации и меры принимаются", — подчеркнул генерал, напомнив при этом, что часть боевиков ИГИЛ, после того как против них началась активная операция в Сирии, ушла из Сирии в Афганистан.

Пока же, по информации начальника пресс-центра Пограничных войск Таджикистана Мухаммада Улугходжаева, присутствие членов террористической группировки "Исламское государство" непосредственно вдоль участка таджикско-афганской государственной границы в настоящее время пока не зафиксировано.

Однако ситуация в Афганистане остается сложной, интенсивность боевых действий в регионе выросла в прошлом году на 40 процентов, подчеркнул генерал Сидоров. По его словам, присутствие США в Афганистане составляет угрозу безопасности для региона. "Осложнению обстановки в регионе способствует низкая эффективность деятельности США и НАТО в Афганистане. За более чем 17 лет военного присутствия в данном государстве Вашингтону и Брюсселю не удалось достичь каких-либо значимых результатов в борьбе с террористическими группировками", — заявил Сидоров. По его словам, сегодня Афганистан занимает второе место в мире по уровню терроризма.

Отвечая на вопрос журналистов о реакции на решение США развернуть в этом году подразделения сухопутных и кибернетических войск в Восточной Европе, а также разместить в 2020 году на авиабазах в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии, Турции, усовершенствованные авиационные ядерные боеприпасы (там сейчас находится 200 единиц старых ядерных бомб — прим. "РГ"), начальник объединенного штаба генерал Сидоров подчеркнул, что Организация в своей дальнейшей работе будет учитывать риски, возникшие после приостановки Вашингтоном участия в ДРСМД. "ОДКБ — это шесть государств-участников, конечно, будут учитывать. Эта ситуация тревожит не только государства-члены ОДКБ, но и всех здравомыслящих, прежде всего в Европе. Адекватные меры будут приняты, задачи будут выполняться, в том числе военная составляющая ОДКБ", — сказал он.