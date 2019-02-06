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Войска НАТО разбили в Эстонии «Зимний лагерь» 

Sputnik Эстония 33 минуты назад
Фото: Sputnik Эстония
В среду, 6 февраля, в Эстонии начались учения НАТО "Зимний лагерь" (Talvelaager), в которых задействовано более 1000 военнослужащих.
Как сообщили в пресс-службе Сил обороны Эстонии, участвуют как местные военнослужащие Разведывательного (Скаутского) батальона Первой пехотной бригады и члены военизированного ополчения "Союз обороны" (Kaitseliit), так и военные международного батальона НАТО из Великобритании и Бельгии и подразделения морской пехоты и национальной гвардии США.
Учения пройдут на Центральном полигоне Сил обороны и на территории полигона Первой пехотной бригады в Соодла (Северная Эстония).

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Накануне учений министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен посетила военный аэродром НАТО в Эмари (Северная Эстония), где дислоцирована эскадрилья ВВС Германии в рамках программы военного альянса по обеспечению безопасности воздушного пространства стран Балтии.
Пресс-служба Министерства обороны Эстонии отметила, что на встрече с министром обороны Эстонии Юри Луйком немецкий министр заявила: "Безопасность Эстонии — это и безопасность Германии, ваши заботы — это и наши заботы". По ее словам, "мы можем доверять друг другу как здесь, так и в Афганистане или Мали, где наши военнослужащие служат плечом к плечу".
Министр обороны Эстонии подчеркнул, в свою очередь, что участие ВВС Германии в охране воздушного пространства стран Балтии и присутствие боевой группы союзников ФРГ в Литве свидетельствуют о готовности Германии защищать союзников.
Как сообщал Sputnik Эстония, военный альянс НАТО с момента вступления в него стран Балтии в апреле 2004 года постоянно наращивает свое присутствие в регионе, увеличивает как число подразделений, так и количество совместных учений, направленных, по мнению эксперта Сергея Ермакова, на повышение боевого слаживания и мобильности альянса.

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25 января нынешнего года на базе расквартированных в военном городке Тапа частей Первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии и подразделений союзников по НАТО завершились тактические штабные учения "Яростный ветер" (Furious Breeze), в которых приняли участие также резервисты и члены добровольной военизированной организации Kaitseliit.
Эти учения рассматривались как этап подготовки эстонских и иностранных военных к предстоящим учениям "Весенний шторм" на уровне органов управления военных частей, штабов и различных служб тыла.
Москва неоднократно указывала на опасность милитаризации региона Балтийского моря и на необоснованность заявлений о "военной угрозе" для стран Балтии с ее стороны.
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Армия , В мире , Прибалтика , НАТО , ИА Sputnik , Бельгия , Германия , США , Великобритания , Эстония
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