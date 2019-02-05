Сирийские трофеи из «Патриота» провезут по России

Трофейное оружие сирийских боевиков, находящееся в подмосковном парке культуры и отдыха вооруженных сил России "Патриот", покажут в российских городах в рамках военно-патриотической акции "Сирийский перелом", она стартует в День защитника отечества, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России.

"Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" пройдет в российских городах, уникальная выставка военных трофеев, захваченных у боевиков в Сирии, которые сейчас размещены в парке "Патриот" станут экспонатами передвижной экспозиции. Оружие, технику, боеприпасы погрузят на специальный поезд, который отправится в путь по российским городам. Старт военно-патриотической акции будет дан в День защитника Отечества. Планируется, что специальный поезд преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву накануне главного праздника нашей страны — Дня Победы в Великой Отечественной войне ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд акции посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока, сделав остановки в 61 населенный пункт. В каждом городе поезд будет делать обязательную остановку на несколько часов, и все желающие смогут ознакомиться с экспозицией.

"Среди экспонатов передвижной выставки — мины и артиллерийские установки террористических организаций заводского и кустарного производства, боеприпасы, сделанные из бытовых газовых баллонов, а также образцы огнестрельного оружия иностранного производства, захваченного у боевиков, в том числе многочисленные реплики АК-74", — говорится в сообщении.

Сообщается, что на отдельных железнодорожных платформах будут размещены образцы военной техники террористов: танк Т-55, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль "YPG EAGLE HEAD", самоходный минный трал Aardvark JSFU, джихад-мобиль на базе Jeep Grand Cherokee и другие экспонаты.