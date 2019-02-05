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В Польше создадут войска кибербезопасности 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал указ о назначении полковника Кароля Моленду полномочным представителем по созданию войск по борьбе с угрозами кибербезопасности.
Моленду заявил, что первое подразделение кибервойск будет создано в текущем году, а в 2020 уже окончательно завершится его формирование. Новая структура будет действовать как интеграционная между национальным центром криптологии и инспекторатом информатики. Учиться солдаты будут в Военной технической академии.
Как писал News.ru, польские власти в ходе сооружения судоходного канала через Балтийскую косу, который соединит порт Эльблонг с Балтийским морем, планируют построить в Калининградском заливе новый остров. По данным Морского управления в Гдыни, он станет закрытой технической зоной. Остров используют для складирования земли от строительства канала и углубления морского пути. Он не будет доступен для кораблей и туристов. Проект строительства острова, как и самого канала через косу, в настоящее время находится на стадии обсуждения.
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Армия , Войска , Польша
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