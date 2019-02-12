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Военнослужащие ЧФ были подняты по «тревоге» в Крыму 

ТК «Звезда» + ещё 21 12 февраля 2019
Военные армейского корпуса флота совершили марш на боевой технике на полигон Ангарский, где в ближайшее время отработают захват и оборону участка морского побережья.
Подразделения армейского корпуса Черноморского флота подняты по тревоге. Так начинаются маневры соединения, в ходе которого им предстоит отработать захват и оборону участка морского побережья с выполнением практических артиллерийских стрельб.
Для этого военные совершили марш на боевой технике на полигон «Ангарский», после чего на месте начали оборудовать свои позиции.
Бронетранспортеры, РСЗО, спецтехника — всего около 100 единиц, а также более 500 военнослужащих флота будет задействовано в учениях.
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Армия , Видео , Республика Крым
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