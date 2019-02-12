Военнослужащие ЧФ были подняты по «тревоге» в Крыму

Военные армейского корпуса флота совершили марш на боевой технике на полигон Ангарский, где в ближайшее время отработают захват и оборону участка морского побережья.

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота подняты по тревоге. Так начинаются маневры соединения, в ходе которого им предстоит отработать захват и оборону участка морского побережья с выполнением практических артиллерийских стрельб.

Для этого военные совершили марш на боевой технике на полигон «Ангарский», после чего на месте начали оборудовать свои позиции.

Бронетранспортеры, РСЗО, спецтехника — всего около 100 единиц, а также более 500 военнослужащих флота будет задействовано в учениях.