В США заявили о «частично успешном» испытании супероружия России

Россия провела тринадцатое испытание крылатой ракеты глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник», сообщили The Diplomat источники в правительстве США

Американское издание пишет, что «частично успешный» тест состоялся 29 января на полигоне Капустин Яр ( Оренбургская область ), а «Россия продолжает разрабатывать ракету».

До этого ракета испытывалась в феврале 2018 года. Отдельно The Diplomat отмечает, что только один пуск «Буревестника», состоявшийся в ноябре 2017 года на полуострове Панькова Земля Южного острова (архипелага Новая Земля), оказался «относительно успешным».

В ноябре 2018 года сообщалось, что «Буревестник» получил кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»).

В августе того же года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, знакомые с отчетом разведки США, заявил о готовящейся Россией миссии по извлечению со дна Баренцева моря крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которая утонула в ходе неудачных испытаний в ноябре 2017 года.