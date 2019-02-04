Американская разведка узнала о проекте нового китайского бомбардировщика

Новый китайский бомбардировщик-невидимка H-20 будет сконструирован с применением технологий, которые использовались Китаем при создании истребителей J-20, сообщают СМИ со ссылкой на американскую разведку.

Новый китайский бомбардировщик средней и большой дальности должен быть предназначен для поражения «региональных и глобальных целей». Ключевую роль в разработке играют технологии невидимости. Предполагается, что самолеты будут созданы не раньше 2025 года, пишет AirForceTimes.

Единственный нынешний китайский бомбардировщик — это H-6K, который является лицензионной копией устаревшего советского Ту-16.

H-20 должен заменить Н-6К в качестве дальних бомбардировщиков, однако пока о его разработке говорится лишь на уровне слухов. Эксперты предполагают, что Н-20, скорее всего, будет очень похож на американский B-2, однако американская разведка считает, что в конструкции бомбардировщика многое будет взято от истребителей пятого поколения, в том числе авионика, которая разработана Китаем для истребителя-невидимки J-20.

Разведка США называет Н-20 «тактическим бомбардировщиком» с усовершенствованным радаром и ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Такой бомбардировщик должен иметь повышенную дальность и не сильно зависеть от топливозаправщиков, что считается слабым звеном боевых самолетов США.

Портал также пишет, что Китай давно разрабатывает ракету класса «воздух-воздух» большой дальности около 6 метров в длину, которая может стать серьезной проблемой для американских истребителей F-35 и F-22. Однако эту ракету не сможет нести истребитель J-20. Теоретически с этим вооружением может справиться H-20.

Еще одной из характеристик, которую Китай собирается передать своему бомбардировщику от истребителя J-20, это сверхманевренность.

Весной 2018 года американские военные уже высказывали опасения в связи с разработкой Китаем нового стелс-бомбардировщика H-20. В апреле китайский журнал Aerospace knowledge поместил изображение перспективного дальнего бомбардировщика на обложку.

Также эксперты заявляли, что Китай может превратить в бомбардировщик свой истребитель J-20.