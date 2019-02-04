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США создает подводного робота для поиска обломков ракет 

Ридус 1 час назад
Фото: © DARPA
Управление министерства обороны США объявило о поиске разработчиков, которые помогут создать автономный подводный беспилотник.
В министерстве обороны пояснили, что робот-беспилотник должен уметь манипулировать объектами на дне океана без участия человека, например, прослушивать подводные кабели связи, заниматься научными исследованиями или утилизироваться обломки ракет.
Робот должен уметь перемещаться на большие расстояния, иметь при себе все необходимые инструменты, но при этом быть компактным.
Согласно заявке, робот сможет осуществлять навигацию, поиск, локализацию и физическое манипулирование объектами на морском дне или вблизи него, используя бортовой комплекс датчиков.
Главное преимущество будущего беспилотника в том, что он сможет работать на любой глубине в условиях плохой видимости.
Некоторые устройства, способные работать на больших глубинах, часто сталкиваются с мутной водой, из-за которой система навигации может давать сбои, поэтому крайне важно создать беспилотник, которому будут по силам такие условия, — сообщается на сайте.
Предполагается, что такой робот-беспилотник сможет собирать обломки ракет, которые помогут ученым проанализировать конструкцию и материалы, используемые в ракете. Также способности робота помогут обнаружить затонувшие корабли и самолеты.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Пентагон , США
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