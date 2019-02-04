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Раскрыт секрет «Охотника» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @VladZinen
Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» получил современную многофункциональную радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, пишет «Российская газета».
К такому выводу в газете пришли, проанализировав одну из фотографий беспилотника, выложенную в Twitter.
В январе в сети появилась первая фотография «Охотника».
В декабре 2018 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что первый полет «Охотника» состоится весной 2019 года.
В ноябре 2018 года «Охотник» совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 километров в час.
Дрон в июле был назван прототипом российского истребителя шестого поколения. Тогда же в США российскую разработку посчитали выдумкой.
В июне 2018-го «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.
Сведения о разработке «Охотника» появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Конструкция аппарата предполагает оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания. Максимальная скорость дрона оценивается в 1000 километров в час. На вооружение беспилотник поступит к 2020 году. Бюджет проектных работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей.
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Армия , Оружие , Алексей Криворучко , МиГ , Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова , "Российская газета"
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