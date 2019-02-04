Раскрыт секрет «Охотника»

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» получил современную многофункциональную радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, пишет « Российская газета ».

К такому выводу в газете пришли, проанализировав одну из фотографий беспилотника, выложенную в Twitter

В январе в сети появилась первая фотография «Охотника».

В декабре 2018 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что первый полет «Охотника» состоится весной 2019 года.

В ноябре 2018 года «Охотник» совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода , достигнув скорости 200 километров в час.

Дрон в июле был назван прототипом российского истребителя шестого поколения. Тогда же в США российскую разработку посчитали выдумкой.

В июне 2018-го «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.