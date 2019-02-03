Коалиция США нанесла удар по сирийской армии 

Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее и ранив двух военных, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Инцидент произошел около 23.30 по местному времени (0.30 воскресенья мск). Авиация коалиции, по словам собеседника агентства, нанесла авиаудар в районе ас-Суккария к западу от Абу-Кемаля, который расположен на границе Сирии и Ирака на западном берегу Евфрата.
"Авиаудар привел к уничтожению установки, ранены двое военных", — сказал он.
Последний раз о подобном инциденте сообщалось в июне прошлого года. Тогда, по данным агентства САНА, ВВС международной коалиции разбомбили позиции сирийских военных в провинции Дейр-эз-Зор в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Аль-Букемаля. Сообщалось о погибших и раненых среди военнослужащих правительственных сил. В то же время в минобороны США эти утверждения опровергли.
Удары коалиции
Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, действуя без разрешения официального Дамаска. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах.
Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории Сирии. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В январе этого года президент Дональд Трамп объявил о выводе американского контингента из Арабской республики.
*Террористическая организация, запрещенная в России