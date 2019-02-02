В НАТО отреагировали на ответ России США

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В НАТО прокомментировали приостановку участия России в ДРСМД 

РИА Новости 1 час назад
В НАТО придерживаются согласованного союзниками заявления по ситуации вокруг договора РСМД, распространенного в пятницу, заявил РИА Новости в субботу чиновник в альянсе, отвечая на просьбу прокомментировать зеркальный ответ РФ на решение США приостановить участие в соглашении.
Президент РФ Владимир Путин в субботу заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
"Относительно вашего вопроса, посмотрите на заявление Североатлантического совета о несоблюдении Россией договора РСМД, распространенное в Брюсселе 1 февраля", — сказал чиновник, не уточнив, означает ли это, что отдельной реакции на новые заявления российской стороны не планируется.
Согласно заявлению альянса в пятницу, НАТО считает, что РФ будет нести единоличную ответственность за прекращение действия ДРСМД через полгода, если не уничтожит поддающимся проверке способом системы 9М729, призывает РФ использовать оставшееся время для "возвращения" к соблюдению ДРСМД.
Ответ США: Путин объявил о важном решении РФ
При этом союзники по НАТО полностью поддержали решение США о приостановке выполнения их обязательств по договору о РСМД и считают, что Вашингтон пошел на это в ответ на якобы "значительные риски для евроатлантической безопасности" от крылатых ракет РФ.
При этом в НАТО заявили, что "по-прежнему стремятся к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России делают это возможным".
Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут.
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Армия , Видео , Оружие , Дональд Трамп , Владимир Путин , НАТО , РИА Новости , Москва , США
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