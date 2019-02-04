В Германии предупредили о расколе НАТО из-за ДРСМД

Журналист и историк Александр Вилл заявил в своем материале для Nordwest-Zeitung , что НАТО «вот-вот расколется» из-за вопроса модернизации оружия, а на политическом ландшафте Германии появились трещины. Оба события, по его мнению, связаны с выходом США России из договора о РСМД.

При этом, по мнению Вилла, для президента РФ Владимира Путина расторжение контракта стало «важным психологическим успехом».

Журналист отметил, что на фоне ситуации с договором премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль призывает к «новому движению за мир», а генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл называет размещение американского оружия в Европе в ответ России «неправильным путем».

В прошлом году президент США Дональд Трамп анонсировал выход Вашингтона из договора о РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). По его мнению, Москва нарушала это соглашение.

США приостановили свое участие в договоре со 2 февраля 2019-го. В Штатах заявили, что выйдут из соглашения через шесть месяцев, если Россия не выполнит свои обязательства. Путин 2 февраля заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре в качестве зеркального ответа.

Трамп говорил, что в перспективе хочет заключить новое соглашение, которое будет «гораздо лучше».

Бессрочный договор о РСМД был подписан в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить и больше не производить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности. Стороны решили подписать этот документ, так как «ядерная война имела бы для всего человечества разрушительные последствия».