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Украина ждет от Турции помощи для своей армии на десятки миллионов долларов 

РИА Новости + ещё 1 25 минут назад
Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky
Власти Украины рассчитывают, что Турция в ближайшее время предоставит украинским вооруженным силам помощь на десятки миллионов долларов, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
"Наши турецкие друзья будут предоставлять специальную помощь нашим вооруженным силам, и это будет серьезная помощь. В ближайшие годы. Мы об этом разговариваем. Речь идет о серьезных суммах, серьезных направлениях, о десятках миллионов долларов", — заявил Климкин в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлют Чавушоглу.
При этом министр не уточнил, о какой помощи идет речь.
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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Армия , В мире , Украина , Франк-Вальтер Штайнмайер , Дмитрий Песков , Павел Климкин , Мевлют Чавушоглу , МИД , ОБСЕ , Турция
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