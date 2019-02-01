Украина ждет от Турции помощи для своей армии на десятки миллионов долларов

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Павел Климкин. Власти Украины рассчитывают, что Турция в ближайшее время предоставит украинским вооруженным силам помощь на десятки миллионов долларов, заявил глава украинского МИД "Наши турецкие друзья будут предоставлять специальную помощь нашим вооруженным силам, и это будет серьезная помощь. В ближайшие годы. Мы об этом разговариваем. Речь идет о серьезных суммах, серьезных направлениях, о десятках миллионов долларов", — заявил Климкин в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлют Чавушоглу. При этом министр не уточнил, о какой помощи идет речь. РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ , президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.