Секретный беспилотник разменял 500 суток на орбите

Таинственный беспилотный летательный аппарат X-37B, разработанный авиастроительным концерном Boeing по заказу Министерства обороны США , в ходе пятой по счёту миссии провёл на орбите Земли уже 500 суток и продолжает выполнять свои секретные обязанности.

Министерство обороны США неохотно говорит о целях космических миссий Boeing X-37B, утверждая, что беспилотник якобы предназначен для научных исследований, экспериментов в рамках разработки ионного двигателя, а также изучения поведения некоторых материалов в условиях космоса. Истинная цель его полётов строго засекречена. Аппарат напоминает масштабную модель космического шаттла с размахом крыльев 4,5 метра, длиной 8,9 метра и весом в пять тонн.

Вероятно, на самом деле корабль предназначен для отработки технологии уничтожения спутников или даже нанесения ударов по поверхности планеты из космоса — неспроста им занимается спецподразделение ВВС США, которое курирует и новый ядерный бомбардировщик В21. X-37B может работать на высоте от 200 до 750 километров, маневрировать и брать на борт полезную нагрузку. У аппарата имеется большой грузовой отсек, который позволяет загружать в него вооружение или научно-исследовательское оборудование.