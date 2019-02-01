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Россия предупредила Европу о своих ракетах 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: ТАСС
Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ставит Европу под удар российских ракет, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов. Его слова передает РИА Новости в пятницу, 1 февраля.
«Нам придется отвечать и на поле вооружений, и на поле европейской дипломатии. Важно, чтобы европейцы осознали, что теперь они станут мишенью для российских ракет», — сказал он.
США приняли решение по ракетному договору с Россией
Морозов указал, что Вашингтон уже давно не собирался менять своего решения разорвать соглашение, и усилия Москвы по его сохранению ему не нужны.
«Цель понятна: ракеты в Европе должны стать противовесом нашему гиперзвуковому оружию в части подлетного времени. Плюс китайский фактор», — пояснил сенатор.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил перед журналистами и объявил, что Штаты приостанавливают свои обязательства до ДРСМД со 2 февраля, как и планировалось.
Последние консультации по сохранению соглашения между представителями двух стран состоялись 15 января: на них Вашингтон снова обвинил Москву в нарушении договора, российская сторона, в свою очередь, вновь указала на бездоказательность обвинений и отсутствие конкретики в требованиях второй стороны. Кроме того, Россия также регулярно обвиняет США в несоблюдении условий соглашения.
Президент США Дональд Трамп впервые заявил о намерении выйти из ДРСМД в октябре. После чего госсекретарь Помпео официально обвинил Россию в его несоблюдении.
Договор, подписанный Советским Союзом и Соединенными Штатами в декабре 1987 года, не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.
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Комментарии5
Армия , Олег Морозов , Дональд Трамп , Совет Федерации , РИА Новости , США
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