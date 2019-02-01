Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США нашли у России еще больше запрещенных ракет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
США считают, что Россия развернула еще больше крылатых ракет наземного базирования 9М729, которые, по версии Вашингтона, нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этой пишет The Wall Street Journal.
Как рассказал газете высокопоставленный чиновник, знакомых с данными американской разведки, Россия сейчас развернула четыре дивизиона с крылатыми ракетами 9M729. По его словам, это больше, чем три дивизиона, которые, как утверждалось, были несколько месяцев назад. Отмечается, что США недавно проинформировали об этом своих западных союзников.
31 января в комитете Совфеда по обороне и безопасности заявили, что новое американское артиллерийское орудие, способное стрелять на расстояние свыше 1,6 тысячи километров, нарушает ДРСМД.
16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля.
Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
США, в частности упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.
Последние новости
В Генпрокуратуре решили раскрыть тайну гибели группы Дятлова США нашли у России еще больше запрещенных ракет В Венесуэле подтвердили продажу золота и опровергли помощь России
Комментарии4
Армия , Оружие , Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности , Пентагон , Wall Street Journal , США
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Арашуковы наворовали невосполнимую сумму
Общество
Чем президент Зеленский плох для России
В мире Статьи
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
В Москву придет мартовское тепло
Погода Новости Москвы
Скабеева испекла торт украинскому министру
Общество
ЧП в Черном море: Шесть очагов пожара
Происшествия Пожары
Ребенок неудачно запустил фейерверк и взорвал канализацию
Происшествия
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова
Происшествия
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение