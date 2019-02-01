США нашли у России еще больше запрещенных ракет

Как рассказал газете высокопоставленный чиновник, знакомых с данными американской разведки, Россия сейчас развернула четыре дивизиона с крылатыми ракетами 9M729. По его словам, это больше, чем три дивизиона, которые, как утверждалось, были несколько месяцев назад. Отмечается, что США недавно проинформировали об этом своих западных союзников.

31 января в комитете Совфеда по обороне и безопасности заявили, что новое американское артиллерийское орудие, способное стрелять на расстояние свыше 1,6 тысячи километров, нарушает ДРСМД.

16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля.

Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.