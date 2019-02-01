Россия пообещала быстрый ответ на «евроракеты» США

«Убежден, что ответ в случае нового размещения «евроракет» Соединенными Штатами будет найден, и довольно быстро», — сказал он в интервью РИА «Новости».

По его словам, технические и оперативно-стратегические возможности для такого ответа имеются.

«Но общий уровень стратегической стабильности за счет нового цикла «действие — контрдействие» заметно бы снизился», — сказал Кокошин.

Он подчеркнул, что главной «мишенью» выхода США из Договора о РСМД является Китай , развернувший, по американским оценкам, группировку из 1 тыс. ракет средней и меньшей дальности, нацеленную на акватории Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, что не позволяет Соединенным Штатам безнаказанно входить в эти зоны.

«В Народно-освободительной армии Китая была создана значительная группировка высокоточного оружия, прежде всего баллистических ракет, которые способны поражать американские авианосцы и американские военные базы в регионе», — пояснил Кокошин.

По его словам, американские правящие круги считают, что развитие Китая нужно остановить либо сейчас, либо уже никогда. Он отметил, что Китай считается важнейшим геополитическим соперником Соединенных Штатов.

Заключение нового договора с США по РСМД в перспективе возможно, но договариваться без учета мнения Китая было бы контрпродуктивно, отметил Кокошин.

Академик также сообщил, что в ближайшее время США планируют разместить в космосе демонстрационный маломощный лазер. Он высказал мнение, что после программы стратегической оборонной инициативы у американских профессионалов создалось достаточно трезвое понимание того, что реально возможно в данной сфере.

«Особенно после того, как Россия продемонстрировала, что наши СЯС (стратегические ядерные силы — прим. ВЗГЛЯД) способны прорвать любую перспективную противоракетную оборону США в ответном ударе, в том числе за счет гиперзвукового блока «Авангард», — сказал Кокошин.

Ранее источники в американском правительстве сообщили, что вскоре Вашингтон сделает объявление о приостановке обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По их данным, у России будет шесть месяцев на выполнение американских требований.